Какое слово в переводе с итольянского-согласие

Другие предметы
Какое слово в переводе с итольянского-согласие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласие - accordo (итальянский)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Заполни таблицу. Напиши названия группы животных по набору свойственных ей призн??ков. Животные,тело которых покрыто шерстью. Детёнышей выкармливаю...
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение х-4,1*5=х+0,8*2,5
Ответить
Окружающий мир
Какое государств рас полагается сразу в двух частях света одна из которых азияё
Ответить
Русский язык
Спиши. подчеркни буквы обозначающие безударные гласные :альбом арбуз барабан бил??т газета город железо конец канава карман концерт корабль лебедь ...
Ответить
Химия
Решить химические задания: Дам 40 балов!
Ответить