379 поделить на 9 в столбик пожалуйста очень нужно
Математика
379 поделить на 9 в столбик пожалуйста очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А точно 379 а то мне кажется что 378 потому что 379:9-не делится
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