Найди распространенные предложения. 2. Утро наступило 3.Рано светает. 4.4. Утки и гу??и потянулись в родные края. Выпиши распространённые предложения.

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Найди распространенные предложения. 2. Утро наступило 3.Рано светает. 4.4. Утки и гу??и потянулись в родные края. Выпиши распространённые предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 Утки и гуси потянулись в родные края.
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