Что нужно что бы стать хорошим художником

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Что нужно что бы стать хорошим художником
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для  начала  нужна  цель. Быть  художником - это  хобби для  тебя или смысл  жизни?  А  может  это  способ  выжить  и  иметь не плохой заработок? В  любом  случае,  чтобы  стать  хорошим  художником - надо сначала  научиться азам рисования, скульптуры  и  лепки(тут  на  выбор). Узнать и  освоить  инструменты необходимые  для  этого  нелёгкого дела. Приобрести  их  частично. Конечно же  бумага, альбомы,  холсты, краски,  кисти, и  т.д. Нужно  изучить и  изучать  массу  литературы,  произведения  искусства  великих художников. Ведь  у  них  можно  многому  научиться. Необходимо знать  историю,  культуру разных народов.  Нужно слушать  прекрасную  музыку (у  каждого свои  предпочтения) - ведь  она  очень  способствует  вдохновению.  Ну и  конечно же  быть творческой  личностью,  как  минимум  иметь  креативное  мышление. Многие люди, не  имея  специального художественного образования  становятся  отличными  художниками  совершенно внезапно. Это  талант. Но  его  нужно  развивать с  детства. Так  что  вперёд  - в  руки  кисти  и  мольберт и  расписывать  небо радугой.
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