Что нужно что бы стать хорошим художником

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Для начала нужна цель. Быть художником - это хобби для тебя или смысл жизни? А может это способ выжить и иметь не плохой заработок? В любом случае, чтобы стать хорошим художником - надо сначала научиться азам рисования, скульптуры и лепки(тут на выбор). Узнать и освоить инструменты необходимые для этого нелёгкого дела. Приобрести их частично. Конечно же бумага, альбомы, холсты, краски, кисти, и т.д. Нужно изучить и изучать массу литературы, произведения искусства великих художников. Ведь у них можно многому научиться. Необходимо знать историю, культуру разных народов. Нужно слушать прекрасную музыку (у каждого свои предпочтения) - ведь она очень способствует вдохновению. Ну и конечно же быть творческой личностью, как минимум иметь креативное мышление. Многие люди, не имея специального художественного образования становятся отличными художниками совершенно внезапно. Это талант. Но его нужно развивать с детства. Так что вперёд - в руки кисти и мольберт и расписывать небо радугой.