Смешали 160 г какао и 40 сахара сколько процентов всей смеси составляет какао? сколь??о процентов составляет сахар? Помогите!!!

Математика

Смешали 160 г какао и 40 сахара сколько процентов всей смеси составляет какао? сколь??о процентов составляет сахар? Помогите!!!

Автор: Гость