Смешали 160 г какао и 40 сахара сколько процентов всей смеси составляет какао? сколь??о процентов составляет сахар? Помогите!!!
Математика
Смешали 160 г какао и 40 сахара сколько процентов всей смеси составляет какао? сколь??о процентов составляет сахар? Помогите!!!
Ответ(ы):
Гость:
Может быть 80%-какао,20%-сахара
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