Помогите решить задачу, плиз) Функция спроса на товар: Q_d = 7-P . Функция предложения: Q_s = -2+2P . А. Определить равновесные цену и объем. Б. Государство устанавливает фиксированную цену в размере 2 руб. за единицу. Опре...
Экономика
Помогите решить задачу, плиз) Функция спроса на товар: Q_d = 7-P . Функция предложения: Q_s = -2+2P . А. Определить равновесные цену и объем. Б. Государство устанавливает фиксированную цену в размере 2 руб. за единицу. Определить новые равновесные объемы спроса и предложения.
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