Спиши текст перед глаголами с безударным гласным в корне в скобках пиши проверку.??ак ты объяснишь выбор букв в окончаниях существительных? Укажи над существительными склонение и падеж. Где очки у тети Вали? У нее очки пропали...

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Спиши текст перед глаголами с безударным гласным в корне в скобках пиши проверку.??ак ты объяснишь выбор букв в окончаниях существительных? Укажи над существительными склонение и падеж. Где очки у тети Вали? У нее очки пропали! Ищет бедная старушка На подушке на кадушке В духовке в кладовке В старом лукошке В миске у кошки Искала в беседке Спросила у соседки А они на самом деле У нее на лбу сидели.

Автор: Гость