Спиши текст перед глаголами с безударным гласным в корне в скобках пиши проверку.??ак ты объяснишь выбор букв в окончаниях существительных? Укажи над существительными склонение и падеж. Где очки у тети Вали? У нее очки пропали...

Русский язык
Спиши текст перед глаголами с безударным гласным в корне в скобках пиши проверку.??ак ты объяснишь выбор букв в окончаниях существительных? Укажи над существительными склонение и падеж. Где очки у тети Вали? У нее очки пропали! Ищет бедная старушка На подушке на кадушке В духовке в кладовке В старом лукошке В миске у кошки Искала в беседке Спросила у соседки А они на самом деле У нее на лбу сидели.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод текста A Whale of a time
Ответить
Русский язык
Сонорные согласные какие именно это буквы?
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!
Ответить
История
Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной Европы?
Ответить
Алгебра
Изобразите на координатной плоскости множество точек,удовлетворяющих условию У=??(в квадрате) ,если -2(больше меньше)Х(больше меньше)3.
Ответить