Какие события привели к ужесточению внутренней политики Екатерины II?В чём это выразилось?
История
Какие события привели к ужесточению внутренней политики Екатерины II?В чём это выразилось?
Ответ(ы):
Гость:
Нарастание народного недовольства, вылившегося в крестьянскую войну под предводительством Е. И. Пугачева, революционный взрыв во Франции, критика крепостнических порядков и пропаганда либеральных идей русскими просветителями Н. И. Новиковым и А. И. Радищевым требовали постепенности и осторожности в проведении реформ, а порой вели к ужесточению внутренней политики. Также Екатерина должна была сохранить свой престол, не допуская нового дворцового переворота.
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