Запиши выражение и найди его значение 1) 8 уменьшить на 0 2) 3 увеличить на 3 3) 6 увеличить на 0 помогите не знаем как решить и записать в тетрадь .

Математика
Запиши выражение и найди его значение 1) 8 уменьшить на 0 2) 3 увеличить на 3 3) 6 увеличить на 0 помогите не знаем как решить и записать в тетрадь .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8-0=8 3+3=6 6+0=6 Так как увеличить На это сложение
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