Запиши выражение и найди его значение 1) 8 уменьшить на 0 2) 3 увеличить на 3 3) 6 увеличить на 0 помогите не знаем как решить и записать в тетрадь .

Математика

Запиши выражение и найди его значение 1) 8 уменьшить на 0 2) 3 увеличить на 3 3) 6 увеличить на 0 помогите не знаем как решить и записать в тетрадь .

Автор: Гость