Помогите пожалуйста:3 ____________________________________ Прочитайте словолочетания.Замените полные причастия краткими. ______________________________________ Образец. Напечатанная книга - книга напечатана _______________...

Русский язык
Помогите пожалуйста:3 ____________________________________ Прочитайте словолочетания.Замените полные причастия краткими. ______________________________________ Образец. Напечатанная книга - книга напечатана ___________________________________ Задание: Выстиранна рубашка, выглаженное платье, начищенные ботинки, отутюженные брюки, причёсанные волосы Даю за это 15 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чистая рубашка,не мятое платье,чистые ботинки,ровные брюки,аккуратные волосо,вот держи)))
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