Найти смежные углы, если один из них на 40 градуров меньше другого
Алгебра
Найти смежные углы, если один из них на 40 градуров меньше другого
Ответ(ы):
Гость:
140 градусов. От 180 градусов,отнимаешь 40,и получаешь ответ.
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