Какое ЛЕКСИЧЕСКОЕ значение слова хлебосольный???
Русский язык
Какое ЛЕКСИЧЕСКОЕ значение слова хлебосольный???
Ответ(ы):
Гость:
Хлебосольный - отличающийся хлебосольством, гостеприимный. Хлеб-хлебный, соль - солить - солёный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
При анализирующем скрещивании растений гороха получили все семена желтого цвета. Определите генотип растений родительского поколения. (Если можно...
География
Колумб пересёк Атлантический океан и открыл несколько островов,как он считал, находится где-то то у берегов.... У каких берегов?
Математика