Какое ЛЕКСИЧЕСКОЕ значение слова хлебосольный???

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Какое ЛЕКСИЧЕСКОЕ значение слова хлебосольный???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хлебосольный -  отличающийся хлебосольством, гостеприимный. Хлеб-хлебный,  соль - солить - солёный.
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