Стоимость железнодорожного билета 1800рублей , а стоимоть билета на самолет 2 700 руб??ей. а)на сколько процентов билет на самолет дороже железнодорожного билета? б) на сколько процентов железнодорожный билет дешевле билета н...
Математика
Стоимость железнодорожного билета 1800рублей , а стоимоть билета на самолет 2 700 руб??ей. а)на сколько процентов билет на самолет дороже железнодорожного билета? б) на сколько процентов железнодорожный билет дешевле билета на самолет?
Ответ(ы):
Гость:
1800руб. - 100%2700руб. - ?%270000 : 1800 =150% - от стоим.ж/д билета составляет стоимость авиабилета150% - 100% = 50% - на 50% авиабилет дороже 2700руб. - 100%1800руб. - ?%180000 : 2700 = 66,6% - от стоим. авиабилета составляет стоимость ж/д билета100% - 66,6% = 33,4% - на 33,4% ж/д билет дешевле.Ответ: 1) на 50% дороже; 2) на 33,4% дешевле.Вот как - то та) на здоровье :)
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