От названий предметов образуйте названия признаков, используя суффиксы:-И, -ОВ, -ЕВ, -СК: Сад, сирень, сентябрь, звезда, клён, село, окунь.
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От названий предметов образуйте названия признаков, используя суффиксы:-И, -ОВ, -ЕВ, -СК: Сад, сирень, сентябрь, звезда, клён, село, окунь.
Ответ(ы):
Гость:
Садовый Сиреневый сентябрьский кленовый сельский окуни звездовой
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