Имеется 84 фишки. Можно ли выложить их на столе одинаковыми рядами так, чтобы: рядов было на 5 больше, чем фишек в каждом ряду?

Алгебра

Имеется 84 фишки. Можно ли выложить их на столе одинаковыми рядами так, чтобы: рядов было на 5 больше, чем фишек в каждом ряду?

Автор: Гость