Имеется 84 фишки. Можно ли выложить их на столе одинаковыми рядами так, чтобы: рядов было на 5 больше, чем фишек в каждом ряду?
Алгебра
Имеется 84 фишки. Можно ли выложить их на столе одинаковыми рядами так, чтобы: рядов было на 5 больше, чем фишек в каждом ряду?
Ответ(ы):
Гость:
12 рядов в каждом по 7 фишек
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