Имеется 84 фишки. Можно ли выложить их на столе одинаковыми рядами так, чтобы: рядов было на 5 больше, чем фишек в каждом ряду?

Алгебра
Имеется 84 фишки. Можно ли выложить их на столе одинаковыми рядами так, чтобы: рядов было на 5 больше, чем фишек в каждом ряду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12 рядов в каждом по 7 фишек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Характеристика мишки з твору Б. Лепкого "Мишка".
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста:3 ____________________________________ Прочитайте словолочетания.Замените полные причастия краткими. ____________________...
Ответить
Русский язык
Загадки с орфограммамой о ё после шипящий.
Ответить
Русский язык
Родственные слова к слову мороз
Ответить
Русский язык
От названий предметов образуйте названия признаков, используя суффиксы:-И, -ОВ, -ЕВ, -СК: Сад, сирень, сентябрь, звезда, клён, село, окунь.
Ответить