Характеристика мишки з твору Б. Лепкого "Мишка".
Українська мова
Характеристика мишки з твору Б. Лепкого "Мишка".
Ответ(ы):
Гость:
Розумна...смілива...кмітлива... добродушна...милосердна...віддана..добра..
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