Планетарий,Мария,фамилия-с этими словами составить предложения СРОЧНО!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

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Планетарий,Мария,фамилия-с этими словами составить предложения СРОЧНО!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я видел с классом большой планетарий, мою младшую сестру зовут Мария, моя фамилия самая распространенная ...:D
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