Как узнать расстояние на карте , на местности?Как узнать масштаб?
Математика
Как узнать расстояние на карте , на местности?Как узнать масштаб?
Ответ(ы):
Гость:
На карте должно написано (например в1см 100 км), расстояние на карте которое нам нужно измеряем линейкой,и умножаем на масштаб ( например 5×100=500км)
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