Срочно! Срочно! Срочно! Помогите решить уравнение! (23х-6х+8):2=55
Математика
Срочно! Срочно! Срочно! Помогите решить уравнение! (23х-6х+8):2=55
Ответ(ы):
Гость:
(23х-6х+8):2=55 (17х+8)=55*2 17х+8=110 17х=110-8 17х=102 Х=102:17 Х=6
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