Изобразите на координатной плоскости множество точек,удовлетворяющих условию У=??(в квадрате) ,если -2(больше меньше)Х(больше меньше)3.
Алгебра
Изобразите на координатной плоскости множество точек,удовлетворяющих условию У=??(в квадрате) ,если -2(больше меньше)Х(больше меньше)3.
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