Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной Европы?
История
Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной Европы?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что к этому времени в их землях выбирали великого хана и Батый поспешил на эти выборы И еще потому что к тому времени их войско уже было измотано
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