Смешано 200 г воды, нагретой до температуры 18 градусов, с 150г воды при температуре 36 ??радусов и 150 г при температуре 40 градусов. Определите температуру смеси?
Математика
Смешано 200 г воды, нагретой до температуры 18 градусов, с 150г воды при температуре 36 ??радусов и 150 г при температуре 40 градусов. Определите температуру смеси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18 * 200 + 36 * 150 + 40 * 150) / (200 + 150 + 150) = (3 600 + 5 400 + 6 000) / 500 = 15 000 / 500 = 150 / 5 = 30 свойство умножаем на количество, все это складываем, и делим на все количество, получаем свойство. ответ: 30
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