Смешано 200 г воды, нагретой до температуры 18 градусов, с 150г воды при температуре 36 ??радусов и 150 г при температуре 40 градусов. Определите температуру смеси?

Математика

Смешано 200 г воды, нагретой до температуры 18 градусов, с 150г воды при температуре 36 ??радусов и 150 г при температуре 40 градусов. Определите температуру смеси?

Автор: Гость