Смысл произведения новое платье короля
Литература
Смысл произведения новое платье короля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная мысль заключается в том что король поверил в невидимое платье и позволил мошенникам себя обхитрить , к этой книге я могу отнести пословицу "Не всё то золото , что блестит"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
Математика
Готовясь к Новому году, дети мастерили ёлочные игрушки. Маша сделала 6 штук ,Петя в 3 раза больше. Витя сделал на 3 игрушки больше, чем Маша, но в ...