Смысл произведения новое платье короля

Литература
Смысл произведения новое платье короля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная мысль заключается в том что король поверил в невидимое платье и позволил мошенникам себя обхитрить , к этой книге я могу отнести пословицу "Не всё то золото , что блестит"
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