Со 100 ульев собрали 2 т мёда . Сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев , если считать , что со всех ульев собрали мёда поровну ? С паяснением Пожалуйста

Математика

Со 100 ульев собрали 2 т мёда . Сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев , если считать , что со всех ульев собрали мёда поровну ? С паяснением Пожалуйста

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