Со 100 ульев собрали 2 т мёда . Сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев , если считать , что со всех ульев собрали мёда поровну ? С паяснением Пожалуйста

Математика
Со 100 ульев собрали 2 т мёда . Сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев , если считать , что со всех ульев собрали мёда поровну ? С паяснением Пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Социальные группы к которым я принадлежу
Ответить
Русский язык
Только ночью страшен филин, а при свете - он бессилин! выпеши из текста краткие формы прилагательных.рядом напиши их полные формы
Ответить
Геометрия
Сумма двух внутренних накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 150.Чему равны углы?С рисуноком
Ответить
Литература
Характер Костылина из рассказа "Кавказский пленник" Срочно нужно, помогите.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить действия с дробями!!! Найдите неизвестное число х: 1) 3000/100=х; 2)х/6=9; 3)71/х=1
Ответить