Со 100 ульев собрали 2 тысяч мёда сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев если считать что со всех ульев собрали мёда поровну?

Математика
Со 100 ульев собрали 2 тысяч мёда сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев если считать что со всех ульев собрали мёда поровну?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8*100=800 2000-800=1200
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