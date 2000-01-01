Со 100 ульев собрали 2 тысяч мёда сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев если считать что со всех ульев собрали мёда поровну?
Математика
Со 100 ульев собрали 2 тысяч мёда сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев если считать что со всех ульев собрали мёда поровну?
Ответ(ы):
Гость:
8*100=800 2000-800=1200
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