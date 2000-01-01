Со 100 ульев собрали 2 тысяч мёда сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев если считать что со всех ульев собрали мёда поровну?

Математика

Со 100 ульев собрали 2 тысяч мёда сколько килограммов мёда собрали с 8 ульев если считать что со всех ульев собрали мёда поровну?

Автор: Гость