Со склада продали 165 т муки . После этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 т на каждую. Сколько тонн муки было на складе первоначально? УРАВНЕНИЕМ
Математика
Со склада продали 165 т муки . После этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 т на каждую. Сколько тонн муки было на складе первоначально? УРАВНЕНИЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14×3=42 165+42=207 тонн
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