Со склада продали 165 т муки . После этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 т на каждую. Сколько тонн муки было на складе первоначально? УРАВНЕНИЕМ

Математика

Со склада продали 165 т муки . После этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 т на каждую. Сколько тонн муки было на складе первоначально? УРАВНЕНИЕМ

Автор: Гость