Со станции в противоположных направлениях одновременно выехали автобус и маршру??ное такси зная что средняя скорость такси 64км\ч а автобуса 44км\ч ответь на следующие вопросы 1) какое расстояние будет между автобусом и такси...

Математика

Со станции в противоположных направлениях одновременно выехали автобус и маршру??ное такси зная что средняя скорость такси 64км\ч а автобуса 44км\ч ответь на следующие вопросы 1) какое расстояние будет между автобусом и такси через 1 ч 2) какое расстояние будет между автобусом и такси через 3 ч 3) через сколько часов расстояние между автобусом и такси станет 216 км 4) через сколько часов расстояние между автобусом и такси станет 432 км

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