Со станции в противоположных направлениях одновременно выехали автобус и маршру??ное такси зная что средняя скорость такси 64км\ч а автобуса 44км\ч ответь на следующие вопросы 1) какое расстояние будет между автобусом и такси...
Математика
Со станции в противоположных направлениях одновременно выехали автобус и маршру??ное такси зная что средняя скорость такси 64км\ч а автобуса 44км\ч ответь на следующие вопросы 1) какое расстояние будет между автобусом и такси через 1 ч 2) какое расстояние будет между автобусом и такси через 3 ч 3) через сколько часов расстояние между автобусом и такси станет 216 км 4) через сколько часов расстояние между автобусом и такси станет 432 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64+44=108 км через 1 час 108*3=324 км через 3 часа 216:108 = 2 часа 432:108=4 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диаметр окружности равен 6 см. Найдите: а) длину окружности (число Пи округлите до сотых) б) площадь круга (число Пи округлите до десятых) пр...
Математика
Покупатель в магазине истратил денег в 4 раза больше, чем на рынке, Сколько всего д??нег истратил покупатель,если в магазине он истратил на 1563 ру...
Литература
Выпиши пары рифмованных слов.Буря мглою небо кроет,Вихри снежные крутя,То как зве??ь она завоет,То заплачет как дитя.
Русский язык