Со стоянки выехоло40 автобусов что на 6 меньше чем осталось сколько автобусов оста??ось на стоянке
Математика
Со стоянки выехоло40 автобусов что на 6 меньше чем осталось сколько автобусов оста??ось на стоянке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+6=46 столько автобусов осталось
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