Со стоянки выехоло40 автобусов что на 6 меньше чем осталось сколько автобусов оста??ось на стоянке

Математика

Со стоянки выехоло40 автобусов что на 6 меньше чем осталось сколько автобусов оста??ось на стоянке

Автор: Гость