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SO3+NH4OH---что получится
Химия
SO3+NH4OH---что получится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NSO3(соль)+H2O(вода) кажется
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