Соберите рассыпанные предложения и в конце каждого из них поставьте знаки препин??ния: 1)Батюшкова, раньше, ли, доводилось, стихами, со, вам, когда-нибудь, встречаться, поэта. 2)Поэтому, Пушкина, и, замечательным, был, старши...

Русский язык
Соберите рассыпанные предложения и в конце каждого из них поставьте знаки препин??ния: 1)Батюшкова, раньше, ли, доводилось, стихами, со, вам, когда-нибудь, встречаться, поэта. 2)Поэтому, Пушкина, и, замечательным, был, старшим, Батюшков, современником. 3)И, мастера, отражают, этого, стихи, они, как, свою, благозвучно, эпоху, прекрасно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Доводилось ли вам, раньше, когда-нибудь встречаться со стихами поэта Батюшкова.
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