Сочинение-миниатюра ,,Прогулки с дорогим мне человеком" ПОМОГИТЕ!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!

Гость: Гость:

У меня есть дорогой для меня человек.Это мама я очень люблю с ней гулять.Она весёлая,умная илюбит меня больше всех на свете. Когда мы с мамой гуляем она рассказывает мне разные смешные истории о жизни.Даёт советы.Она очень понимает меня и ругает очень редко. Она самая лучшая в мире мама!Я очень люблю её!