Составь из слова заколка новое слово которое обозначает повара на корабле

Русский язык
Составь из слова заколка новое слово которое обозначает повара на корабле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повар на корабле - КОК заКОлКа. Всё сходится. КОК
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