Соборное уложение 1649 года считалось действующим законодательным актом до царств??вания А-николая1 В- елезаветы1 C-александра1 D-екатерины2

История

Соборное уложение 1649 года считалось действующим законодательным актом до царств??вания А-николая1 В- елезаветы1 C-александра1 D-екатерины2

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