Соборное уложение 1649 года считалось действующим законодательным актом до царств??вания А-николая1 В- елезаветы1 C-александра1 D-екатерины2
История
Соборное уложение 1649 года считалось действующим законодательным актом до царств??вания А-николая1 В- елезаветы1 C-александра1 D-екатерины2
Ответ(ы):
Гость:
А) сто процентов)))))))
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