Собственная скорость лодки 8,5 км/ч,скорость течения реки 1,5 км/ч.Расстояние между пристанями 17,5 км.За какое время пройдет лодка это расстояние ,если будет плыть против течения реки? РЕШЕНИЕ НЕ УРАВНЕНИЕМ

Математика

Собственная скорость лодки 8,5 км/ч,скорость течения реки 1,5 км/ч.Расстояние между пристанями 17,5 км.За какое время пройдет лодка это расстояние ,если будет плыть против течения реки? РЕШЕНИЕ НЕ УРАВНЕНИЕМ

Автор: Гость