Собственная скорость лодки 8,5 км/ч,скорость течения реки 1,5 км/ч.Расстояние между пристанями 17,5 км.За какое время пройдет лодка это расстояние ,если будет плыть против течения реки? РЕШЕНИЕ НЕ УРАВНЕНИЕМ

Математика
Собственная скорость лодки 8,5 км/ч,скорость течения реки 1,5 км/ч.Расстояние между пристанями 17,5 км.За какое время пройдет лодка это расстояние ,если будет плыть против течения реки? РЕШЕНИЕ НЕ УРАВНЕНИЕМ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорость лодки против течения : 8,5 - 1,5 = 7 км/ч 17,5 : 7 = 2,5 ч - время за которое лодка пройдет расстояние между пристанями
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