Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения реки ---1,8 км/ч.??айдите скорость лодки по течению и её скорость против течения реки Помогите

Математика

Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения реки ---1,8 км/ч.??айдите скорость лодки по течению и её скорость против течения реки Помогите

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