Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения реки ---1,8 км/ч.??айдите скорость лодки по течению и её скорость против течения реки Помогите

Математика
Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения реки ---1,8 км/ч.??айдите скорость лодки по течению и её скорость против течения реки Помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Скорость  лодки по течению 16,4+1,8=18,2 км/ч 2)Скорость лодки против течения  16,4-1,8=14,6 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Числа 458,912545 и 12,5351200 округли до сотых.Чему равна сумма получившихся чисел?
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста очень нужно решается оценка даю 51 балл ,сделайте 4 задания пожалуйста
Ответить
Алгебра
Чему равен угол при основании равнобедренного треугольника , если угол при вершине равен 80°? Ответ укажите в градусах .
Ответить
Математика
X в (квадрате)+3x=18
Ответить
Алгебра
Решите уровнения 8х+5х=0
Ответить