Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения реки ---1,8 км/ч.??айдите скорость лодки по течению и её скорость против течения реки Помогите
Математика
Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения реки ---1,8 км/ч.??айдите скорость лодки по течению и её скорость против течения реки Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Скорость лодки по течению 16,4+1,8=18,2 км/ч 2)Скорость лодки против течения 16,4-1,8=14,6 км/ч
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