Переведите на английский пожалуйста : 1. Он ходит в магазин каждый день. 2. Когда ??ы его видел? 3. Он читает эту книгу сейчас. 4. Три раза в неделю она ходит на работу. 5. Где ты был вчера? 6. Она рисовала вчера два час...
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Переведите на английский пожалуйста : 1. Он ходит в магазин каждый день. 2. Когда ??ы его видел? 3. Он читает эту книгу сейчас. 4. Три раза в неделю она ходит на работу. 5. Где ты был вчера? 6. Она рисовала вчера два часа. 7. Что он делал вчера? 8. Папа прочитал вчера книгу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. He goes to the supermarket everyday. 2. When did you see him? 3. Now he is reading a book. 4. She goes to work three times a week. 5. Where were you yesterday? 6. Yesterday she had been painting for 2 hours. 7. What was he doing yesterday? 8. Father read a book yesterday.
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