Переведите на английский пожалуйста : 1. Он ходит в магазин каждый день. 2. Когда ??ы его видел? 3. Он читает эту книгу сейчас. 4. Три раза в неделю она ходит на работу. 5. Где ты был вчера? 6. Она рисовала вчера два час...

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Переведите на английский пожалуйста : 1. Он ходит в магазин каждый день. 2. Когда ??ы его видел? 3. Он читает эту книгу сейчас. 4. Три раза в неделю она ходит на работу. 5. Где ты был вчера? 6. Она рисовала вчера два часа. 7. Что он делал вчера? 8. Папа прочитал вчера книгу.

Автор: Гость