Таблица Факторы производства.
Обществознание
Таблица Факторы производства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Схема,мне кажется она более проста в понимании. 2 Таблица с некоторыми дополнениями.
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