Охарактеризовував річку Колумбія. Допоможіть написати висновок.

География
Охарактеризовував річку Колумбія. Допоможіть написати висновок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река на Северо-Западе Северной Америки. Пересекает канадскую провинцию Британская Колумбия, а так же американские штаты Вашингтон и Орегон. Характер течения скоротечные, пополнение воды в реке от ледников. Полноводность потока и перепады высоты порогов реки создали условия для строение гидроэлектростанции.
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