Охарактеризовував річку Колумбія. Допоможіть написати висновок.

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Река на Северо-Западе Северной Америки. Пересекает канадскую провинцию Британская Колумбия, а так же американские штаты Вашингтон и Орегон. Характер течения скоротечные, пополнение воды в реке от ледников. Полноводность потока и перепады высоты порогов реки создали условия для строение гидроэлектростанции.