В каком соединении степень окисления азота равна +3? 1) Na3N 2)NH3 3)NH4Cl 4)HNO2

Химия
В каком соединении степень окисления азота равна +3? 1) Na3N 2)NH3 3)NH4Cl 4)HNO2
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Гость:
4)HNO2  это ответ . . .. . .. . . . . . .
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