Одна из двух равных окружностей проходит через центр другой окружности. Вычисли длину общей хорды, если радиус окружности равен 20 м.
Математика
Одна из двух равных окружностей проходит через центр другой окружности. Вычисли длину общей хорды, если радиус окружности равен 20 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если окружности равны и проходят через центры то расстояние между центрами равно радиусу. расстояние у обоих окружностей от их центров до точек начала и конца хорды равно радиусу. построим треугольник первые две точки которого- середины окружности,а третья точка- это начало хорды. получим равносторонний треугольник со сторонами 20 см значит длинна хорды-это две высоты треугольника(вы же строили рисунок) высота треугольника по теореме пифагора=корень(20^2+10^2)=корень(500)=10корней 5 тогда расстояние между хордами 20√5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Автомобиль проехал 120 км со скоростью v. Какой формулой задаётся зависимость времени движения t от скорости v автомобиля? Является ли эта зависимость