Одна из двух равных окружностей проходит через центр другой окружности. Вычисли длину общей хорды, если радиус окружности равен 20 м.

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Если окружности равны и проходят через центры то расстояние между центрами равно радиусу. расстояние у обоих окружностей от их центров до точек начала и конца хорды равно радиусу. построим треугольник первые две точки которого- середины окружности,а третья точка- это начало хорды. получим равносторонний треугольник со сторонами 20 см значит длинна хорды-это две высоты треугольника(вы же строили рисунок) высота треугольника по теореме пифагора=корень(20^2+10^2)=корень(500)=10корней 5 тогда расстояние между хордами 20√5