Слово приучается это неполнота действий или приближение, присоединение?

Русский язык
Слово приучается это неполнота действий или приближение, присоединение?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приближение,второй вариант
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значения выражения а)1/2-1/4+2/5; б)3/4-1/2+7/8; в)1/3-1/9+1/6; г)5/6-2/3+1/4.
Ответить
Биология
1) Куда попадают в конце концов полезные вещества из пищи? 2) Где всасывается вода ??з пищи? 4) Для чего нам необходимы бактерии-симбионты?
Ответить
Математика
Шкулева 4 аквариумах было по 18 рыбок в каждом 42 дети школьники подарили детскому с??ду сколько рыбок Осталось решить задачу
Ответить
Английский язык
Учила французский...по этому англ. сына вводит в ужас! хелп!!!на месте ..... надо встав??ть слова, что бы получился текст- I can ...Great! They can...
Ответить
Биология
Что содержат красные клетки крови
Ответить