Слово приучается это неполнота действий или приближение, присоединение?
Русский язык
Слово приучается это неполнота действий или приближение, присоединение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приближение,второй вариант
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