1) Куда попадают в конце концов полезные вещества из пищи? 2) Где всасывается вода ??з пищи? 4) Для чего нам необходимы бактерии-симбионты?
Биология
1) Куда попадают в конце концов полезные вещества из пищи? 2) Где всасывается вода ??з пищи? 4) Для чего нам необходимы бактерии-симбионты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень интересный вопрос! постараюсь по подробней) и так. в ротовой полости происходит первичное расщипление под действием фермента, далее в желудкепод действием фермента - пипсин происходит расщепление белков, и далее в тонком кишечнике под действием трипсина расщипляется уже все и всасывается в кровь через стенки тонк. кишечника. бактерии симбионты необходимы т.к. помогают нам переваривать пищу например в аппендиксе обитают бактерии способные расщеплять целюлозу (в растениях), и просто чертовское заблуждение мол аппендикс из за семечек воспаляется
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