Автомобиль проехал 120 км со скоростью v. Какой формулой задаётся зависимость времени движения t от скорости v автомобиля? Является ли эта зависимость
Алгебра
Автомобиль проехал 120 км со скоростью v. Какой формулой задаётся зависимость времени движения t от скорости v автомобиля? Является ли эта зависимость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще формула такая: t=S/V;где t-время,S-весь расстояние, V-скорость объекта В данном случае t=120/V Да,это зависимость,Т.к. чем выше скорость тем меньше потребуется времени для приодоления расстояния
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