ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В процессе превращения N-3 → N+4 атомы азота: А) отдают электроны, окисляются Б) принимают электроны, окисляются В) принимают электроны, восстанавливаются Г) отдают электроны, восстанавливаются

Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В процессе превращения N-3 → N+4 атомы азота: А) отдают электроны, окисляются Б) принимают электроны, окисляются В) принимают электроны, восстанавливаются Г) отдают электроны, восстанавливаются
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азот отдает электроны и при этом восстанавливается,значит Г
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