ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В процессе превращения N-3 → N+4 атомы азота: А) отдают электроны, окисляются Б) принимают электроны, окисляются В) принимают электроны, восстанавливаются Г) отдают электроны, восстанавливаются
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В процессе превращения N-3 → N+4 атомы азота: А) отдают электроны, окисляются Б) принимают электроны, окисляются В) принимают электроны, восстанавливаются Г) отдают электроны, восстанавливаются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азот отдает электроны и при этом восстанавливается,значит Г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Одна из двух равных окружностей проходит через центр другой окружности. Вычисли длину общей хорды, если радиус окружности равен 20 м.
Математика