Выполните сложение и представьте результат в виде смешанной дроби: а) 11/12+7/12 б) 11/24+2/3 в) 3/4+4/5 г) 4/15+17/20 д) 5/12+11/18 е) 5/6+7/18
Математика
Выполните сложение и представьте результат в виде смешанной дроби: а) 11/12+7/12 б) 11/24+2/3 в) 3/4+4/5 г) 4/15+17/20 д) 5/12+11/18 е) 5/6+7/18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)11/12+7/12=18/12=3/2=1 1/2; 2)11/24+2/3=11/24+16/24=27/24=9/8=1 1/8; 3)3/4+4/5=15/20+16/20=31/20=1 11/20; 4)4/15+17/20=16,60+51,60=67/60=1 7/60; 5)5/12+11/18=15/36+22/36=37/36=1 1/36; 6)5/6+7/18=15/18+7/18=22/18=11/9=1 2/9.
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