Выполните сложение и представьте результат в виде смешанной дроби: а) 11/12+7/12 б) 11/24+2/3 в) 3/4+4/5 г) 4/15+17/20 д) 5/12+11/18 е) 5/6+7/18

Математика

Выполните сложение и представьте результат в виде смешанной дроби: а) 11/12+7/12 б) 11/24+2/3 в) 3/4+4/5 г) 4/15+17/20 д) 5/12+11/18 е) 5/6+7/18

Автор: Гость