Один мастер может выполнить заказ за 12 часов, а другой - за 18 часов. За сколько часо?? выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

Математика
Один мастер может выполнить заказ за 12 часов, а другой - за 18 часов. За сколько часо?? выполнят заказ оба мастера, работая вместе?
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Ответ: за 15ч Не уверена в правильности:(
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