Один мастер может выполнить заказ за 12 часов, а другой - за 18 часов. За сколько часо?? выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

Математика

Один мастер может выполнить заказ за 12 часов, а другой - за 18 часов. За сколько часо?? выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

Автор: Гость