Где распологаются верхняя⬆ и нижняя⬇ границы биосферы? Скажите пожалуйста, очень надо

География
Где распологаются верхняя⬆ и нижняя⬇ границы биосферы? Скажите пожалуйста, очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верхняя граница биосферы - определяется озоновым экраном, особо тонкий слой  озона (2-4 мм слоя газа озона О3). Нижняя граница - неровная, в литосфере примерно на 3-7 км можно обнаружить живые организмы, в Мировом океана на глубине 11 км также существует жизнь
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