Где распологаются верхняя⬆ и нижняя⬇ границы биосферы? Скажите пожалуйста, очень надо

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Верхняя граница биосферы - определяется озоновым экраном, особо тонкий слой озона (2-4 мм слоя газа озона О3). Нижняя граница - неровная, в литосфере примерно на 3-7 км можно обнаружить живые организмы, в Мировом океана на глубине 11 км также существует жизнь