Чему равен угол при основании равнобедренного треугольника , если угол при вершине равен 80°? Ответ укажите в градусах .

Алгебра
Чему равен угол при основании равнобедренного треугольника , если угол при вершине равен 80°? Ответ укажите в градусах .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-80=100 (graducov) 100:2 = 50 (graducov)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
X в (квадрате)+3x=18
Ответить
Алгебра
Решите уровнения 8х+5х=0
Ответить
Математика
Найдите значение выражения
Ответить
Английский язык
Переведите на английский пожалуйста : 1. Он ходит в магазин каждый день. 2. Когда ??ы его видел? 3. Он читает эту книгу сейчас. 4. Три раз...
Ответить
Русский язык
Упражнение 202. прошу помогите мне
Ответить