Чему равен угол при основании равнобедренного треугольника , если угол при вершине равен 80°? Ответ укажите в градусах .
Алгебра
Чему равен угол при основании равнобедренного треугольника , если угол при вершине равен 80°? Ответ укажите в градусах .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-80=100 (graducov) 100:2 = 50 (graducov)
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