Чему равен угол при основании равнобедренного треугольника , если угол при вершине равен 80°? Ответ укажите в градусах .

Алгебра

Чему равен угол при основании равнобедренного треугольника , если угол при вершине равен 80°? Ответ укажите в градусах .

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