Соченение на лингвистическую тему
Русский язык
Соченение на лингвистическую тему
Ответ(ы) на вопрос:
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Знаки препинания служат для отделения предложений друг от друга в тексте, для разделения и выделения смысловых отрезков в предложении. Они делятся на три группы: на отделительные, разделительные и выделительные знаки препинания.К ним относятся точка, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие. Они используются для отделения каждого предложения от последующего в тексте, и для оформления отдельного предложения как законченного. Выбор одного из четырех отделительных знаков определяется смыслом и интонацией предложения.К ним относятся запятая, точка с запятой, тире, двоеточие. Разделительные знаки препинания служат в простом предложении для обозначения границ между однородными членами (запятая и точка с запятой), в сложном – для разделения простых предложений, входящих в его состав. Выбор разделительных знаков препинания определяется морфологическими, синтаксическими, смысловыми и интонационными условиями.
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