Соченение рассуждение мир моих увлечений я люблю рисовать и танцевать помогите очень срочно

Русский язык
Соченение рассуждение мир моих увлечений я люблю рисовать и танцевать помогите очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю разные увлечения. Больше всего танцевать и рисовать. Рисовать мне нравится потому что можно рисовать все что ты захочешь и я очень красиво рисую. А танцевать мне тоже очень нравится. Я всегда хотела научиться танцевать. Потому что это тоже очень хорошо делаю. Мне нравятся только эти увлечения.
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